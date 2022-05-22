Хачанов и Грачева вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Российские теннисисты Карен Хачанов и Варвара Грачева успешно преодолели барьер первого круга Открытого чемпионата Франции.

Хачанов в своем матче в четыре сетах обыграл за два с половиной часа португальца Нуну Боргеса со счетом 6:3, 2:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником Карена будет боливиец Уго Делльен сенсационно выбивший из турнира «принца грунта» Доминика Тима (6:3, 6:2, 6:4).

Грачева в свою очередь одержала волевую победу над австралийкой Астрой Шармой со счетом 4:6, 6:4, 7:5, их встреча также продолжалась практически два с половиной часа. Во втором круге «Ролан Гаррос» Варвара сыграет с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) - Айла Томлянович (Австралия).