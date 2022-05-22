Карацев проиграл в пяти сетах аргентинцу Карабельи и закончил выступление на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев во встрече первого круга «Ролан Гаррос» проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:7 (5:10).

Карацев за матч три раза подал навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовал восемь из 12 брейкпоинтов.

На счету его соперника семь эйсов, три двойные ошибки и восемь брейков при 14 возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Соперником Карабельи во втором круге Открытого чемпионата Франции будет канадец Феликс Оже-Аляссим, победивший перуанца Хуана-Пабло Варильяса (2:6, 2:6, 6:1, 6:3, 6:3).