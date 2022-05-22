Гасанова уступила Бужковой на старте «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Гасанова во встрече первого круга Открытого чемпионата Франции проиграла чешке Марии Бужковой со счетом 2:6, 1:6.

Гасанова по ходу матча ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один из двух брейкпоинтов.

На счету ее соперницы один эйс при отсутствии двойных ошибок и пять брейков при десяти возможностях взять подачу россиянки.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Бужкова сыграет с бельгийкой Элиз Мертенс, победившей румынскую теннисистку Елену Габриэлу Рузе (6:3, 6:1).