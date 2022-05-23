Экс-первая ракетка мира Осака уступила Анисимовой в матче первого круга «Ролан Гаррос»

Японская теннисистка Наоми Осака не смогла преодолеть барьер первого круга на Открытом чемпионате Франции, потерпев поражение от представительницы США Аманды Анисимовой (5:7, 4:6).

Отметим, что встреча между спортсменками продолжалась 1 час 32 минуты. На счету победительницы пять подач навылет, две двойных ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти. Осака, ранее занимавшая первое место в рейтинге WTA, оформила четыре эйса, допустила восемь двойных и реализовала два брейка из пяти.

Добавим, что во втором круге Анисимова сыграет с хорваткой Донной Векич.