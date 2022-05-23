Осака планирует отказаться от участия в Уимблдоне

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака планирует отказаться от выступлений на Уимблдоне в связи с решением АТР, WTF и ITF не начислять рейтинговых очков участникам турнира.

«У меня чувство, что для меня это будет что-то вроде выставочного турнира, если я выступлю на Уимблдоне без очков. Я не могу выкладываться на сто процентов из-за этого.

Я еще не приняла решения. Но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства», – приводит слова японки Inews.

Напомним, ранее три вышеуказанные международные теннисные организации приняли решение не начислять рейтинговых очков в связи с позицией организаторов турнира по российским и белорусским теннисистам, которых отстранили от соревнований.