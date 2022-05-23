Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Крейчикова проиграла на старте турнира

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова проиграла представительнице Франции Диан Парри в первом круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 3:6 в пользу 97-й ракетки мира.
Крейчикова четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 15.
На счету Парри - два эйса, одна двойная ошибка и реализовано четыре брейк-пойнта из девяти.
За выход в третий круг Парри поборется с колумбийкой Камилой Осорио.
Отметим, что Крейчикова является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции.
источник: «Советский спорт»