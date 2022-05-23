Тарпищев заявил, что российские теннисисты не обращались к нему с вопросом смены гражданства

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что никто из российских спортсменов не обращался к нему с вопросом смены спортивного гражданства.

«По этому вопросу ко мне ничего не поступало», – приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, российские теннисисты продолжают выступать в турнирах АТР и WTA в нейтральном статусе. При этом сборные России и Белоруссии отстранены от командных соревнований.

Ранее стало известно о решении организаторов Уимблдона запретить россиянам и белорусам участие в турнире. В ответ АТР, WTA и ITF лишили британский турнир «Большого Шлема» рейтинговых очков.