Самсонова уступила Ковинич в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила представительнице Черногории Данки Ковинич в первом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:1 в пользу 95-й ракетки мира.

Самсонова допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

На счету Ковинич - один эйс, две двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из десяти.

За выход в третий круг Ковинич поборется с победителем Анна Каролина Шмидлова (Словакия) - Кристина Куцова (Словакия).