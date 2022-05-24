Правительство Великобритании предлагало организаторам Уимблдона не исключать россиян и белорусов

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал про новые факты о решении ассоциации лаун-тенниса (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

«Я всегда поддерживал объединение игроков. Решения должны принимать Уимблдон и LTA, но несколько дней назад я узнал, что были и другие варианты – другие рекомендации от правительства Великобритании, но они всё равно решили сами, не посоветовавшись ни с кем», - приводит слова Джоковича «Чемпионат».

Напомним, что ранее АТР, WTA и ITF приняли решение не начислять рейтинговых очков за турнир в Великобритании в связи с позицией организаторов турнира по российским и белорусским теннисистам.