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Правительство Великобритании предлагало организаторам Уимблдона не исключать россиян и белорусов

Об этом рассказал первая ракетка мира Новак Джокович.
Правительство Великобритании предлагало организаторам Уимблдона не исключать россиян и белорусов
24 мая 2022 09:45
автор: Максим Скороходов
автор фото: "Ролан Гаррос"

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал про новые факты о решении ассоциации лаун-тенниса (LTA) об отстранении россиян и белорусов.

«Я всегда поддерживал объединение игроков. Решения должны принимать Уимблдон и LTA, но несколько дней назад я узнал, что были и другие варианты – другие рекомендации от правительства Великобритании, но они всё равно решили сами, не посоветовавшись ни с кем», - приводит слова Джоковича «Чемпионат».

Напомним, что ранее АТР, WTA и ITF приняли решение не начислять рейтинговых очков за турнир в Великобритании в связи с позицией организаторов турнира по российским и белорусским теннисистам.

источник: Чемпионат.com
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Правительство Великобритании предлагало организаторам Уимблдона не исключать россиян и белорусов
Правительство Великобритании предлагало организаторам Уимблдона не исключать россиян и белорусов
Об этом рассказал первая ракетка мира Новак Джокович.
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