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Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», отдав Баньису всего шесть геймов

Россиянин справился с соперником за 1 час 40 минут.
24 мая 2022 13:56
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Даниил Медведев в матче первого круга Открытого чемпионата Франции победил аргентинца Факундо Баньиса со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

На счету Меведева 12 эйсов, семь двойных ошибок и восемь реализованных брейкпоинтов из 13.

Баньис не подавал навылет и не допускал двойных ошибок, также он смог взять два гейма на подаче россиянина, имея девять возможностей.

Следующим соперником Медведева по «Ролан Гаррос» будет либо Рикардас Беранкис из Литвы либо серб Ласло Дьере.

источник: «Советский спорт»
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