Рахимова на старте «Ролан Гаррос» проиграла Крунич

Российская теннисистка Камилла Рахимова во встрече первого круга Открытого чемпионата Франции уступила сербке Александре Крунич со счетом 4:6, 3:6.

По ходу матча Рахимова дважды подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала два брейкпоинта из семи.

На счету ее соперницы два эйса, одна двойная ошибка и пять брейков при семи возможностях взять гейм на чужой подаче.

Следующей соперницей Крунич будет еще одна российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая накануне обыграла китаянку Чжу Линь (6:3, 3:6, 6:3).