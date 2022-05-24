Даниил Медведев - о выступлении на «Ролан Гаррос»: Надеюсь остаться здесь надолго

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над аргентинцем Факундо Баньисом в первом круге «Ролан Гаррос».

«Чувствую себя очень хорошо. Было много поддержки и обсуждений от тренеров и докторов вплоть до прошлой недели. У меня был лишь один матч на грунте до этого, чтобы подготовиться, но я очень рад.

Я люблю «Ролан Гаррос» - по крайней мере, с прошлого года! Действительно надеюсь остаться здесь надолго. Год назад я проиграл в четвертьфинале. Надеюсь, в этот раз удастся дойти дальше», - приводит слова спортсмена Eurosport.

Напомним, встреча завершилась победой Медведева со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Следующим соперником россиянина станет серб Ласло Дьере.

Добавим, что французский турнир «Большого Шлема» является для россиянина первым крупным стартом поле перенесенной операции по удалению грыжи.