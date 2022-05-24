Димитров - об отстранении россиян от Уимблдона: Все мы говорим о равных правах, но так получилось

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился своими мыслями о решении организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских и белорусских спортсменов.

«С какой бы точки зрения мы не смотрели на всё это, будет непросто. Все мы, игроки, говорим в раздевалках о том, что должны быть равные права для всех, но так уже получилось. Не думаю, что можно сейчас что-то сделать», - приводит слова болгарина издание Sportskeeda.

Напомним, россияне и белорусы были отстранены от турнира якобы по соображениям безопасности участников соревнований и их семей, а также возможного использования успехов спортсменов в качестве пропаганды России.

Позже несогласные с этим решением АТР, WTA и ITF в ответ решили не разыгрывать рейтинговых очков на британском турнире «Большого Шлема». На фоне этой новости среди теннисистов пошли первые отказы от участия в Уимблдоне.