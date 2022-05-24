Уимблдон назвал послу РФ в Великобритании причины отстранения российских теннисистов

Посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин рассказал про ответ Уимблодна на запрос об отстранении российских теннисистов.

«Я написал письмо организаторам Уимблдона, где назвал их решение дискриминационным, незаконным и недружественным по отношению к спортсменам. Спорт должен быть вне политики - всю эту аргументацию изложил достаточно подробно. Получил ответ, который состоял из двух фраз буквально, достаточно вежливых, корректных», - приводит «РИА Новости» слова Келина, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».

Источник поясняет, что причины были названные аналогичные тем, которые были озвучены ранее.

Напомним, что ранее АТР, WTA и ITF приняли решение не начислять рейтинговых очков за турнир в Великобритании в связи с позицией организаторов турнира по российским и белорусским теннисистам.