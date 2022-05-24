Александрова победила Миннен из Бельгии и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Матч первого круга Открытого чемпионата Франции-2022 между Екатериной Александровой и Гретье Миннен завершился победой российской теннисистки со счетом 7:5, 6:3.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 26 минут. Россиянка, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, оформила три подачи навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11. У ее соперницы, выступающей за Бельгию, один эйс, одна двойная и один реализованный брейк из двух.

Добавим, что во втором круге Александрова сыграет либо с румынкой Ириной Бегу, либо с представительницей Италии Ясмин Паолини.