«Нормально, но это не показательная игра». Тарпищев - о победе Медведева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев склонен не делать глобальных выводов об игре Даниила Медведева после его победы над аргентинцем Факундо Баньисом в первом круге «Ролан Гаррос».

«Достаточно нормально играл Даня в первом матче. Но это не показательная игра, чтобы судить о его возможностях, о перспективах на турнире. Аргентинец довольно цепкий соперник, и хорошо, что Медведев справился в трех сетах», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, встреча завершилась победой Медведева со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Следующим соперником россиянина станет серб Ласло Дьере.

Добавим, что французский турнир «Большого Шлема» является для россиянина первым крупным стартом поле перенесенной операции по удалению грыжи.