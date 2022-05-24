Рублев пробился во второй круг «Ролан Гаррос», переиграв Квон Сон У из Южной Кореи в четырех сетах

Российский теннисист Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга Открытого чемпионата Франции-2022, обыграв представителя Южной Кореи Квон Сон У со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4.

Отметим, что матч между спортсменами продолжался 3 часа. Россиянин, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, оформил 15 эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. У его соперника две подачи навылет, четыре двойных и ни одного реализованного брейка из пяти.

Добавим, что в следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Адриан Маннарино (Франция) – Федерико Дельбонис (Аргентина).