Калинская завершила свои выступления на «Ролан Гаррос», проиграв Киз в матче первого круга

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции-2022, потерпев поражение от американки Мэдисон Киз – 3:6, 6:3, 6:4.

Отметим, что матч продолжался 2 часа 16 минут. Статистика эйсов – 3-0 в пользу Киз. При этом 22-я ракетка мира допустила четыре двойных ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 17. На счету россиянки, занимающей 86-е место в рейтинге WTA, пять двойных и шесть брейков из девяти.

Добавим, что во втором круге Киз сыграет против француженки Каролин Гарсии.