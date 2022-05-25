Украинка Костюк обвинила ведущих теннисистов в отсутствии поддержки

Украинская теннисистка Марта Костюк раскритиковала ведущих спортсменов тура Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Викторию Азаренко.

«Посмотрите, что сказал Рафа, что сказал Новак. Как вы можете получить поддержку от тура, когда игроки топ-3 говорят такие вещи? Виктория Азаренко входит в совет игроков, принимает решение о рейтинговых очках на Уимблдоне, где она даже не участвует. И говорит, что у нее нет личной заинтересованности в принятии решений. Это смешно», - приводит слова Костюк Reuters.

Добавим, что все трое раскритиковали Уимблдон после отстранения российских и белорусских теннисистов, в итоге АТР и WTA лишила английский турнир «Большого шлема» рейтингового статуса.