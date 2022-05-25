Организаторы Уимблдона планируют судиться с АТР и WTA из-за россиян

Организаторы Уимблдона планируют обратиться в суд, чтобы добиться отмены решения АТР и WTA не начислять рейтинговых очков участникам турнира.

Как сообщает The Times, между турниром и обеими ассоциациями существует соглашение, в котором прописано получение спортсменами рейтинговых очков за выступление в соревнованиях. Таким образом, британцы будут упирать на его нарушение.

Напомним, россияне и белорусы были отстранены от турнира якобы по соображениям безопасности участников соревнований и их семей, а также возможного использования успехов спортсменов в качестве пропаганды России.

Позже несогласные с этим решением АТР, WTA и ITF в ответ решили не разыгрывать рейтинговых очков на британском турнире «Большого Шлема». На фоне этой новости среди теннисистов пошли первые отказы от участия в Уимблдоне.