Медведев расскащал, какие глупости мог совершить на корте будучи юниором

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, какие глупости мог совершить прямо на корте во время матча в бытность юниором.

«Это был какой-то юниорский турнир в районе Парижа. По-моему, это был один из первых моих крупных европейских турниров.

Я просто играл матч. И да, вот таким я был. Я вел 6:0, 5:0, проиграл гейм, словно сошел с ума, выиграл следующий гейм. И все такие: кто этот парень, который сходит с ума, когда ведет 6:0, 5:1? Вот каким я был.

Это соревновательный момент. Но потом я понял, что это может негативно сказаться на теннисе. Однако тогда я этого не понимал. Это пришло намного позже», - приводит слова россиянина «Чемпионат».

Добавим, что речь идет о поединке, во время которого Медведев, не сдерживая эмоций, швырнул ракетку.

Накануне Даниил вышел во второй круг «Ролан Гаррос».