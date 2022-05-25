Рублев едва не нанес травму работнику корта на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев стал участником скандального эпизода на «Ролан Гаррос».

В конце первого сета матча первого круга против корейца Квон Суна россянин, проигравший тай-брейк, со всей силы запустил мяч в рекламный щит, от которого тот едва не отрикошетил в сотрудника корта, успевшего увернуться от снаряда в последний момент.

«Конечно, я сожалею о том, что сделал. Недопустимо бить так, как я ударил по мячу. Лучше бы я просто ударил ракеткой по скамье, потому что мяч может кому-то навредить… Вот тогда и возникает проблема. Это непрофессионально с моей стороны, и, надеюсь, я никогда не поступлю так снова», — приводит слова Рублева ASAP Sports.

Добавим, что встреча в итоге завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Рублева, который вышел во второй круг соревнований.