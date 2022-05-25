Австралийский теннисист раскритиковал организаторов Уимблдона за отстранение россиян и белорусов

Австралийский теннисист Джон Миллман прокомментировал решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в турнире.

«Ходят слухи, что это решило руководство правительства Великобритании. Пусть правительство выступит и скажет, что это были они. Я не люблю односторонних решений. Без каких-либо консультаций было принято одностороннее решение об отстранении игроков. Это просто противоречит сути тенниса.

Российских и белорусских игроков даже не спросили, подпишут ли они декларацию до принятия этого решения. Их даже не спросили, могут ли они ее подписать. И именно в этом моменте управление в теннисе неправильное - здесь должно быть партнерство», - приводит слова спортсмена The West Australian.

Напомним, россияне и белорусы были отстранены от турнира якобы по соображениям безопасности участников соревнований и их семей, а также возможного использования успехов спортсменов в качестве пропаганды России.

Позже несогласные с этим решением АТР, WTA и ITF в ответ решили не разыгрывать рейтинговых очков на британском турнире «Большого Шлема». На фоне этой новости среди теннисистов пошли первые отказы от участия в Уимблдоне.