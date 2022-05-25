В Госдуме ответили французскому теннисисту на обвинения в адрес России

Депутат Государственной думы РФ Сергей Бурлака ответил французскому теннисисту Бенуа Пэру на его высказывание о том, что все проблемы от России и от русских.

«Хотелось бы объяснить господину Бенуа, что АТР защищает не русских, она защищает спорт от политики. Такой же стратегии должны придерживаться все спортсмены, которые выступают не ради пиара или денег, а вкладывают в понятие спорт более глубокий смысл.

Я уверен, что решение АТР - самое взвешенное во всем мировом спорте за последние месяцы. Надеюсь, что другие турниры, увидев этот пример, никогда не решатся совершать дискриминационные поступки», - приводит слова политика «РИА Новости».

Напомним, суть претензий Пэра сводилась к тому, что в связи с отстранением российских и белорусских теннисистов от участия в Уимблдоне, АТР, WTA и ITF приняли решение лишить соревнования в Британии рейтинговых очков.