Навратилова заявила, что в ситуации с Уимблдоном нет победивших

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала решение организаторов Уимблдона отстранить от участия в турнире российских и белорусских игроков, а также ответные меры со стороны АТР, WTA и ITF.

«Есть такой игрок, как Рублев. Он написал на камере лозунг за мир, но не сможет сыграть на Уимблдоне. В этой ситуации нет победивших. Отсюда нет хорошего выхода. Плохая ситуация с Уимблдоном, принявшим такое решение. А теперь еще одно сомнительное решение о лишении очков», - цитирует Навратилову Independent со ссылкой на Talk TV.

Напомним, россияне и белорусы были отстранены от турнира якобы по соображениям безопасности участников соревнований и их семей, а также возможного использования успехов спортсменов в качестве пропаганды России.

Позже несогласные с этим решением АТР, WTA и ITF в ответ решили не разыгрывать рейтинговых очков на британском турнире «Большого Шлема». На фоне этой новости среди теннисистов пошли первые отказы от участия в Уимблдоне.