Тарпищев рассказал, кто из россиян показывает лучшую игру на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился своими впечатлениями от игры Андрея Рублева на «Ролан Гаррос».

«Рублев оправился от всех своих проблем. Старт во Франции показал, что играет он нормально. На сегодняшний день он выглядит стабильнее из всех наших. Как далеко он сможет пройти, зависит от него, от его состояния, но, повторюсь, выглядит он неплохо», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, что Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев преодолели барьер первого круга соревнований и продолжают участие в турнире.