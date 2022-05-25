Азаренко победила Петкович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко во встреча второго круга Открытого чемпионата Франции победила немку Адреа Петкович со счетом 6:1, 7:6 (7:3).

По ходу матча Азаренко ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков, имея 17 возможностей взять гейм на подаче соперницы.

На счету Петкович один эйс, семь двойных ошибок и два брейкпоинта, которые немка реализовала.

Следующем соперником Азаренко на «Ролан Гаррос» будет швейцарская теннисистка Джил Тайхманн, победившая сербку Ольгу Данилович (6:4, 6:1).