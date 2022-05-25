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Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Делльена

Матч продолжался 3 часа 9 минут.
25 мая 2022 15:24
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Карен Хачанов во встрече второго круга Открытого чемпионата Франции победил боливийца Уго Делльена со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.

По ходу матча Хачанов шесть раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал пять брейкпоинтов из 11.

На счету Делльена три эйса при отсутствии двойных ошибок и четыре брейка при девяти возможностях взять гейм на подаче россиянина.

Следующим соперником Хачанова на «Ролан Гаррос» будет победитель матча Кэмерон Норри (Великобритания) - Джэйсон Маррей Кублер (Австралия).

источник: «Советский спорт»
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