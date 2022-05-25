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Андрей Ольховский: У Хачанова есть шансы в матче с Норри на «Ролан Гаррос»

Следующий соперник занимает 11-е место в рейтинге ATP.
25 мая 2022 17:10
автор: Александр Поволоцкий

Российский тренер Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции.

Напомним, что во втором круге 26-летний теннисист обыграл в четырех сетах боливийца Уго Дельена. В следующем раунде «Ролан Гаррос» россиянин встретится с британцем Кэмероном Норри.

«У Карена есть шансы с Норри. Хачанов в хорошей форме, поэтому реально может обыграть. Ничего такого у Норри нет, чего Карен не может ему противопоставить. У Карена хороший стиль против Норри, поэтому может сопротивляться и выигрывать», — приводит «Чемпионат» слова Ольховского.

Напомним, что Норри во втором круге обыграл австралийца Джэйсона Каблера.

источник: Чемпионат.com
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Андрей Ольховский: У Хачанова есть шансы в матче с Норри на «Ролан Гаррос»
Следующий соперник занимает 11-е место в рейтинге ATP.
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