Андрей Ольховский: У Хачанова есть шансы в матче с Норри на «Ролан Гаррос»

Российский тренер Андрей Ольховский поделился ожиданиями от предстоящего матча Карена Хачанова на Открытом чемпионате Франции.
Напомним, что во втором круге 26-летний теннисист обыграл в четырех сетах боливийца Уго Дельена. В следующем раунде «Ролан Гаррос» россиянин встретится с британцем Кэмероном Норри.
«У Карена есть шансы с Норри. Хачанов в хорошей форме, поэтому реально может обыграть. Ничего такого у Норри нет, чего Карен не может ему противопоставить. У Карена хороший стиль против Норри, поэтому может сопротивляться и выигрывать», — приводит «Чемпионат» слова Ольховского.
Напомним, что Норри во втором круге обыграл австралийца Джэйсона Каблера.
источник: Чемпионат.com