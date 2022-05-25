Грачева победила Томлянович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачева во встрече второго раунда Открытого чемпионата Франции победила австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 7:5.

По ходу матча 71-я ракетка мира четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибки и сделала шесть брейков, имея восемь возможностей взять гейм на подаче соперницы.

На счету Томлянович один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-поинта из 14.

Следующем соперником Грачевой на «Ролан Гаррос» будет Элисе Мертенс из Бельгии.