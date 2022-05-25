Алькарас отыгрался с матчбола в игре с Рамосом-Виньоласом и пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл соотечественника Альберта Рамос-Виньоласа во втором круге Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу шестой ракетки мира.

Отметим, что Алькарас отыгрался с матчбола на подаче соперника счете 5:4 в четвертом сете.

Победитель десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 30.

На счету Виньоласа — две подачи навылет и столько же двойных ошибок, а также шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем раунде Карлос сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) – Ришар Гаске (Франция).