Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Крунич

Российская теннисистка Вероника Кудерметова во встрече второго круга Открытого чемпионата Франции победила сербку Александру Крунич со счетом 6:3, 6:3.
По ходу матча Кудерметова подала восемь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейкпоинта из шести.
Крунич не подавала навылет, сделала две двойные ошибки и один раз взяла гейм на подаче соперницы, имея четыре брейкпоинта.
Следующим соперником Кудерметовой на «Ролан Гаррос» будет победительница матча Гиберт Паула Бадоса (Испания) - Кая Юван (Словения).
источник: «Советский спорт»