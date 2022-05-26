Александрова не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос», уступив румынке Бегу

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции-2022, проиграв представительнице Румынии Ирине Бегу в матче второго круга со счетом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 38 минут. Россиянка, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, оформила три подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы два эйса, пять двойных и пять реализованных брейков из девяти.

Добавим, что в третьем круге Бегу сыграет против француженки Леолии Жанжан.