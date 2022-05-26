Касаткина победила Контрерас Гомес из Мексики в матче второго круга «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела барьер второго круга Открытого чемпионата Франции, обыграв Фернанду Контрерас Гомес из Мексики (6:0, 6:3).

Отметим, что матч продолжался 56 минут. Статистика эйсов – 1-0 в пользу мексиканки. При этом 225-я ракетка мира допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из одного. У россиянки, занимающей 20-е место в рейтинге WTA, одна двойная и шесть реализованных брейков из шести.

Добавим, что в следующем круге Касаткина сыграет с одной из представительниц США – Шелби Роджерс или Даниэль Коллинз. Их очная встреча состоится сегодня, 26 мая, в 16:50 мск.