Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Дьере

Российский теннисист Даниил Медведев во встрече второго круга Открытого чемпионата Франции победил серба Ласло Дьере со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

Медведев за матч сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейкпоинтов из 18.

Дьере ни разу не подал навылет, сделав семь двойных ошибок, и три раза взял гейм на подаче россиянина, имея восемь возможностей.

Следующим соперником Медведева на «Ролан Гаррос» будет еще один серб Миомир Кечманович, победивший Александра Бублика из Казахстана (4:6, 7:5, 6:2, 6:1).