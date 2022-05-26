Собкин отреагировал на выход Медведева в третий круг «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России Борис Собкин отреагировал на победу второй ракетки мира Даниила Медведева во втором круге «Ролан Гаррос» над представителем Сербии Ласло Джере (6:3, 6:4, 6:3).

«Хорошая победа. Ласло Джере может очень хорошо играть на грунте. Сегодня ему было очень трудно что-то противопоставить стабильности Медведева», - приводит слова Собкина «Чемпионат».

Отметим, что Медведев за матч сделал семь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейкпоинтов из 18. Дьере ни разу не подал навылет, сделав семь двойных ошибок, и три раза взял гейм на подаче россиянина, имея восемь возможностей.

Следующим соперником Медведева на «Ролан Гаррос» будет еще один серб Миомир Кечманович, победивший Александра Бублика из Казахстана (4:6, 7:5, 6:2, 6:1).