Тарпищев похвалил Касаткину за выступление на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление Дарьи Касаткиной на «Ролан Гаррос».

«Касаткина радует тем, что ее долгий и нудный психологический провал закончился. Спад был от перегрузок и системы тренировочного процесса.

Она идет по восходящей второй год, по матчам во Франции вызывает опасение ее подача, по игровому интеллекту же она всегда играла правильно, и пока ей сложно играть с теми, кто рвет темп, но пока ее выступление в целом радует», - приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, в следующем матче россиянка сыграет с победительницей пары Даниэль Коллинз и Шелби Роджерс (обе - США).