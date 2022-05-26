Соболенко обыграла Бренгл и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двух сетах оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Бренгл во втором круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

Соболенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету Бренгл - ни одног эйса, три двойные ошибки и реализован один брейк-пойнт из трех.

За выход в четвертый круг Соболенко поборется с Камилой Джорджи из Италии.