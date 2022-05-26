Медведев - о победе над Дьере: Я не был в себе уверен

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал результат своего матча второго круга «Ролан Гаррос» против серба Ласло Дьере.

«Честно говоря, думаю, что Ласло лучше играл в грунтовый теннис. Но мне удалось побороться, и я просто попадал мячом в корт больше, чем он. Это был очень тяжелый матч, но я счастлив победить. Я пытался заставить его играть больше мячей: он либо ошибается, либо выигрывает. Я не был в себе уверен, так как это всего лишь один брейк, а один брейк - это ничто. Я просто пытался сосредоточиться и отыгрывать каждое очко», - приводит слова спортсмена пресс-служба АТР.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3 в пользу Медведева ,который вышел в третий круг соревнований, где сыграет с еще одним представителем Сербии - Миомиром Кецмановичем.