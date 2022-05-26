Халеп уступила 74-й ракетке мира и покинула «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп уступила представительнице Китая Циньвэнь Чжэн во втором круге Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 1:6 в пользу 74-й ракетки мира.

Халеп один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

На счету Чжэн - три эйса, три двойные ошибки и реализовано пять брейк-пойнтов из семи.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Чжэн поборется с победительницей матча Ализе Корне (Франция) - Елена Остапенко (Латвия).