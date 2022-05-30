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Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», уступив испанцу Алькарасу

Россиянин проиграл своему сопернику в трех сетах.
30 мая 2022 08:17
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свои выступления на Открытом чемпионате Франции, проиграв представителю Испании Карлосу Алькарасу (1:6, 4:6, 4:6) в матче четвертого круга.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету россиянина, занимающего 25-е место в рейтинге ATP, три подачи навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Его соперник оформил три эйса, допустил одну двойную и реализовал пять брейков из 12.

Добавим, что в четвертьфинале шестая ракетка мира проведет игру с Александром Зверевым из Германии.

источник: «Советский спорт»
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