Хачанов не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос», уступив испанцу Алькарасу

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свои выступления на Открытом чемпионате Франции, проиграв представителю Испании Карлосу Алькарасу (1:6, 4:6, 4:6) в матче четвертого круга.

Отметим, что встреча продолжалась 2 часа 16 минут. На счету россиянина, занимающего 25-е место в рейтинге ATP, три подачи навылет, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех. Его соперник оформил три эйса, допустил одну двойную и реализовал пять брейков из 12.

Добавим, что в четвертьфинале шестая ракетка мира проведет игру с Александром Зверевым из Германии.