Матч Надаля с Джоковичем в 1/4 финала «Ролан Гаррос» может стать последним для испанца в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос о том, какие у него ожидания от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции против первой ракетки мира Новака Джоковича.

Отметим, что 59-я очная встреча спортсменов состоится завтра, 31 мая. Начало – в 13:00 мск. В данный момент у испанца 28 побед над сербом, а у Джоковича – 30.

– Я вышел в четвертьфинал турнира. Пока я наслаждаюсь тем, что вновь выступаю на «Ролан Гаррос». Сейчас сложилась такая ситуация, при которой я не могу точно сказать, станет ли матч с Джоковичем последним в моей карьере. Я снова прошел через проблемы с ногой. О будущем пока сложно рассуждать, – цитирует Надаля Yahoo! Sport.

Добавим, что Надаль занимает пятое место в обновленном рейтинге ATP, набрав 5525 очков. В своей карьере 35-летний спортсмен становился 21-кратным победителем турниров серии «Большого шлема».