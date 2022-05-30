Чесноков - о российском четвертьфинале на «РГ»: Большой успех для отечественного тенниса

Бывший теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем матче между россиянками Вероникой Кудерметовой и Дарьей Касаткиной в рамках четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Я доволен, что одна из российских теннисисток точно будет играть в полуфинале. Для меня неважно, кто из них пройдет дальше. Это уже большой успех для российского тенниса», - приводит слова Чеснокова «Газета.Ru».

Напомним, что в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Кудерметова оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1), а Касаткина переиграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).

Матч Кудерметова - Касаткина состоится завтра, 31 мая. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.