Касаткина высказалась о предстоящем матче против Кудерметовой

Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о предстоящем четвертьфинале «Ролан Гаррос» против соотечественницы Вероники Кудерметовой.

«Мы одного возраста, у нас есть много воспоминаний, которыми можно поделиться. И теперь у нас будет еще одна игра на «Ролан Гаррос». Я думаю, это очень приятный момент», - приводит слова Касаткиной France24.

Напомним, что в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Кудерметова оказалась сильнее представительницы США Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1), а Касаткина переиграла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).

Матч Кудерметова - Касаткина состоится завтра, 31 мая. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени.