Циципас неожиданно проиграл Руне и не смог пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас неожиданно уступил представителю Норвегии Хольгеру Руне в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу 40-й ракетки мира.

Руне четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11.

На счету Циципаса - восемь эйсов, пять двойных ошибок и реализовано три брейк-пойнта из восьми.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Руне поборется с соотечественником Каспером Руудом.