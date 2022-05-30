Швентек победила Циньвэнь и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Швентек оказалась сильнее представительницы Китая Чжэн Циньвэнь в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:0, 6:2 в пользу первого номера посева.

Швентек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 14.

На счету Циньвэнь - четыре эйса, пять двоных ошибок и реализовано два брейк-пойнта из десяти.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Швентек поборется Джессикой Пегулой из США.