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Швентек победила Циньвэнь и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.
30 мая 2022 21:56

Польская теннисистка Ига Швентек оказалась сильнее представительницы Китая Чжэн Циньвэнь в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:0, 6:2 в пользу первого номера посева.

Швентек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из 14.

На счету Циньвэнь - четыре эйса, пять двоных ошибок и реализовано два брейк-пойнта из десяти.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Швентек поборется Джессикой Пегулой из США.

источник: «Советский спорт»
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