Итальянская теннисистка Тревизан стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.
Встреча длилась 2 часа 18 минут.
Тревизан подала за игру один эйс, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 7 из 14 брейкпоинтов.
Фернандес ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки, и сделала такое же количество брейков, имея десять возможностей взять гейм на подаче итальянки.
Соперница Тревизан по полуфиналу «Ролан Гаррос» определится в матче с участием двух американок Кори Гауфф и Слоун Стивенс.
источник: «Советский спорт»