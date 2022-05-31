Итальянская теннисистка Тревизан стала первой полуфиналисткой «Ролан Гаррос»

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

Встреча длилась 2 часа 18 минут.

Тревизан подала за игру один эйс, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 7 из 14 брейкпоинтов.

Фернандес ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки, и сделала такое же количество брейков, имея десять возможностей взять гейм на подаче итальянки.

Соперница Тревизан по полуфиналу «Ролан Гаррос» определится в матче с участием двух американок Кори Гауфф и Слоун Стивенс.