Гауфф стала соперницей Тревизан по полуфиналу «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Кори Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победила свою соотечественницу Слоун Стивенс со счетом 7:5, 6:2

Матч длился 1 час 33 минуты.

По ходу игры Гауфф сделала три эйса и шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейкпоинтов из десяти.

Стивенс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла три гейма на подаче соперницы, имея на это девять возможностей.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Гауфф сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан.