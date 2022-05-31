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Гауфф стала соперницей Тревизан по полуфиналу «Ролан Гаррос»

В 1/4 финала американка обыграла свою соотечественницу Стивенс.
31 мая 2022 17:28
автор: Максим Скороходов

Американская теннисистка Кори Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции победила свою соотечественницу Слоун Стивенс со счетом 7:5, 6:2

Матч длился 1 час 33 минуты.

По ходу игры Гауфф сделала три эйса и шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейкпоинтов из десяти.

Стивенс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и взяла три гейма на подаче соперницы, имея на это девять возможностей.

В полуфинале «Ролан Гаррос» Гауфф сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан.

источник: «Советский спорт»
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