Тарпищев похвалил Медведева за выступление на «Ролан Гаррос»

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев достойно выступил на «Ролан Гаррос».

«Даниил вполне нормально выступил во Франции. Он еще не вработался до необходимого уровня. Надо понимать, что нервная система тоже должна тренироваться. Джокович тоже долго набирал форму после простоя, а как здорово сейчас выступает. У Даниила все впереди, дальше будет играть только лучше. Главное сейчас втянуться, он это делать умеет. Его восстановление и набор кондиций - вполне естественный и абсолютно нормальный процесс», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, россиянин дошел до 1/8 финала, где уступил хорвату Марину Чиличу, который теперь в четвертьфинале сыграет с Андреем Рублевым.