Веснина высказалась о противостоянии Джоковича и Надаля в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего четвертьфинала «Ролан Гаррос» между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

«Я бы не стала сразу отдавать кубок сильнейшему в этом матче, потому что не все так просто. Сейчас появляются новые имена, как Карлос Алькарас, который играет на очень высоком уровне и восхищает своей скоростью, темпом, драйвом. Безусловно, он является одним из главных претендентов на победу на этом «Ролан Гаррос», но нельзя сбрасывать со счетов Зверева и Рублева, потому что молодые наступают на пятки», - приводит слова Весниной Sport24.ru.

Напомним, из россиян в турнирной сетке остался лишь Андрей Рублев, который в своем матче 1/4 финала встретится с хорватом Марином Чиличем, выбившем на предыдущей стадии Даниила Медведева.

В свою очередь, Алькарас оказался непреодолимым препятствием на пути Карена Хачанова.